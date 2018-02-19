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البيت الأبيض: ترامب يشدد إجراءات فحص الخلفيات الإجرامية لراغبى شراء الأسلحة

الإثنين، 19 فبراير 2018 08:14 م
البيت الأبيض: ترامب يشدد إجراءات فحص الخلفيات الإجرامية لراغبى شراء الأسلحة البيت الأبيض


واشنطن (أ ش أ)
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أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يدعم تشديد الإجراءات الفيدرالية حول مراقبة الخلفيات الإجرامية لراغبى شراء الأسلحة ، وذلك بعد حادث إطلاق الرصاص الذى وقع مؤخرًا بإحدى المدارس العليا بولاية فلوريدا، وأسفر عن مقتل 17 شخصًا.

وأوضحت المتحدثة - حسبما ذكر راديو "صوت أمريكا" - أن ترامب أجرى اتصالاً هاتفيًا الأسبوع الماضى مع بعض أعضاء الكونجرس الذين تقدموا بمشروع قانون - مازال قيد التفاوض والمراجعة - يهدف إلى تحسين الالتزام بفحص الخلفيات الإجرامية لمشترى الأسلحة فى الولايات المتحدة.

تجدر الإشارة إلى أن الكونجرس لا يميل إلى وقف بيع الأسلحة الهجومية ، وذلك على الرغم من وجود تأييد واسع النطاق بين المواطنين فى استطلاعات الرأى العام لفرض حظر على بيع مثل هذه الأنواع من الأسلحة الخطيرة.

وكان ترامب قد وجه انتقادات حادة إلى المسؤولين بمكتب التحقيقات الفيدرالى الأمريكى؛ لعدم استجابتهم لوجود مؤشرات على احتمال وقوع هجوم فلوريدا.

 


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