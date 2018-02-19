البورصة تنهى تعاملاتها على ارتفاع جماعى للمؤشرات باستثناء "إيجى إكس 70"





كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 8.1 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 876.415 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 1.3 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 11.99 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، 34.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 15.2 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، 54.1 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 15158 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.48% عند مستوى 2696 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 15019 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 853 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 505 نقطة.

وارتفعت أسهم 79 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 72 شركة، ولم تتغير 33 شركة.