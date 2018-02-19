البنك الأفريقى للإستيراد والتصدير يستثمر مليار ونصف مليار دولار فى موريتانيا





نواكشوط (أ ش أ)

أعلن البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير نيته استثمار مليار ونصف المليار دولار فى موريتانيا.

وصرح الدكتور بنيديكت آكى أورامه رئيس البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير اليوم الإثنين ، بعد مباحثات مع الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز فى القصر الرئاسى فى نواكشوط ، بأن البنك الإفريقى للإستيراد والتصدير على استعداد للاستثمار فى عدة مشاريع فى حدود مليار ونصف دولار أمريكى، خصوصا فى قطاعات الصيد والمناجم والقيمة المضافة والقطاع الخاص.

وأضاف رئيس البنك، الذى يزور موريتانيا رفقة وفد من كبار رجال الأعمال الأفارقة ، إنه سيتم تخصيص مليار دولار للبنية التحتية خصوصا فى موانئ الصيد والطاقة والمجال الصناعى وتحويل بعض المواد الأولية.

وتابع " لقد جئت رفقة وفد من كبار رجال الأعمال الأفارقة من زبناء البنك ويعتبرون من كبار المستثمرين من الدول الإفريقية وهم مستعدون للاستثمار فى المجالات المذكورة خاصة مجال الصيد وتطوير البنى التحتية".