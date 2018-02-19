البابا تواضروس ومحافظ البحيرة يضعان حجر أساس بيت الخلوة بمقر دير الأنبا مكاريوس





البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة

قام البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بوضع حجر أساس بيت الخلوة بمقر دير الأنبا مكاريوس السكندرى بالبحيرة.

وكان قداسة البابا قد دشن اليوم كنيستى الدير وتفقد أعمال التعمير به، وتعد هذه أول زيارة للبابا للدير بعد الاعتراف به من قبل المجمع المقدس فى يونيو من عام 2014، وهى أيضا أول زيارة لبطريرك لمنطقة القلالى التى بدأت الحياة الرهبانية بها فى القرن الرابع الميلادى.