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الاشتباه فى سيارة بمصر الجديدة وبفحصها تبين انتهاء ترخيصها من 7 سنوات

الإثنين، 19 فبراير 2018 04:08 م
الاشتباه فى سيارة بمصر الجديدة وبفحصها تبين انتهاء ترخيصها من 7 سنوات سيارة - أرشيفية


كتب كريم صبحى
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اشتبهت أجهزة الأمن بالقاهرة، في سيارة مركونة بشارع الميرغنى، بمصر الجديدة، بعدما تركها صاحبها وتبين أن ترخيصها منتهى من 2011.

 

البداية كانت أثناء تفقد دورية شرطية الحالة الأمنية بمنطقة مصر الجديدة، حيث اشتبه ضباط الدورية فى سيارة مركونة، وبالكشف عليها تبين أن ترخيصها منتهى فى عام 2011 ، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 


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