الاشتباه فى سيارة بمصر الجديدة وبفحصها تبين انتهاء ترخيصها من 7 سنوات

الاشتباه فى سيارة بمصر الجديدة وبفحصها تبين انتهاء ترخيصها من 7 سنواتالإثنين، 19 فبراير 2018 04:08 م
سيارة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
إضافة تعليق
اشتبهت أجهزة الأمن بالقاهرة، في سيارة مركونة بشارع الميرغنى، بمصر الجديدة، بعدما تركها صاحبها وتبين أن ترخيصها منتهى من 2011.
البداية كانت أثناء تفقد دورية شرطية الحالة الأمنية بمنطقة مصر الجديدة، حيث اشتبه ضباط الدورية فى سيارة مركونة، وبالكشف عليها تبين أن ترخيصها منتهى فى عام 2011 ، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
إضافة تعليق
جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح
فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة