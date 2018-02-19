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الإثنين، 19 فبراير 2018 10:00 ص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نحو 23 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس

الإثنين، 19 فبراير 2018 09:43 ص
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل نحو 23 فلسطينيا من الضفة الغربية والقدس قوات الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية


أ ش أ
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الاثنين، نحو 23 مواطنا فلسطينيا خلال اقتحام ومداهمة لمنازل المواطنين فى محافظات الضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر فلسطينية، إن الاحتلال اعتقل 7 مواطنين من القدس منهم 5 من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى حيث تحاصر قوات الاحتلال البلدة منذ 19 يوما، كما جرى خلال اقتحام نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية وبيت لحم بجنوبها اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، ففى نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 مواطنين خلال حملة مداهمات شمال المدينة، منهم عم منفذ عملية الطعن قرب مستوطنة "أرئيل" بشمال الضفة الغربية الذى تطارده منذ أسابيع حيث كان قد قتل حارس أمن إسرائيلى فى 5 فبراير الجارى إثر عملية طعن على مدخل المستوطنة.

و"أرئيل" هى ثانى أكبر مستوطنة فى الضفة وتفصل شمالها عن وسطها، ومقامة على أراضى مدينة سلفيت الفلسطينية، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتا جنوب نابلس، واعتقلت شابين، أما فى مدينة قلقيلية شمال الضفة، فشنت قوات الاحتلال فجرا سلسلة مداهمات واسعة واعتقلت أربعة مواطنين وأجرت أعمال تفتيش لمنازل، وقال مواطنون "إن جنود الاحتلال انتشروا بالحى الشرقى وحى القرعان ونصبوا الكمائن وداهموا عدة منازل واعتقلوا 4 مواطنين" ،وفى جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من بيت لحم منهم اثنان من بلدة بيت فجار جنوبا وواحد من بلدة تقوع شرقا، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.


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