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الإعلام الفلسطينية: اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى هو سلب ونهب لأموالنا

الإثنين، 19 فبراير 2018 12:05 ص
الإعلام الفلسطينية: اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى هو سلب ونهب لأموالنا رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو


أ ش أ
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قالت وزارة الإعلام الفلسطينية " إن قرار ما تسمى اللجنة الوزارية لإقرار القوانين فى حكومة الاحتلال الإسرائيلى اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب وتحويلها إلى المستوطنين إرهاباً تمارسه عصابة لا تكتفى بالتطرف والعنصرية ، بل تسلب أموالنا وتنهبها".

وأضافت الوزارة ـ فى بيان مساء اليوم الأحد ـ "إن ما يسعى وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان لإقراره فى الكنيست يبرهن أن إسرائيل وأقطابها يعيشون حمى إصدار قوانين عنصرية لا تكتفى بمصادرة الأرض وإعدام الأسرى ومخالفة القرارات الدولية ، بل تُصادر عائداتنا الضريبة وتمنحها للمتطرفين والقتلة".

وتابعت " إن الأسرى والشهداء هم أحد عناوين حريتنا التى يتمسك بها شعبنا ، وتحميها المعاهدات والمواثيق الدولية التى ترفض استمرار الاحتلال تحت أى ظرف".

ومضت " إن شعبنا يعشق الحياة ويمُجد الحرية ويناضل لاستعادة وطنه وكرامته ، ولن يتخلى عن شهدائه وأسراه الذين قدموا حياتهم وزهرة شبابهم رفضا للاحتلال وبحثا عن الكرامة والحياة الحرة وفداء لفلسطين التى تلتف حولها إرادة العالم وتكفل حقوقها التاريخية قرارات مجلس الأمن الدولى والجمعية العامة".


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