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"الإسرة" تواصل بحث إلزام أحمد الفيشاوى بدفع تكاليف إقامة ابنته فى لندن

الإثنين، 19 فبراير 2018 12:00 ص
"الإسرة" تواصل بحث إلزام أحمد الفيشاوى بدفع تكاليف إقامة ابنته فى لندن محكمة الاسرة


كتبت أسماء شلبى
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تواصل محكمة أسرة قسم الجيزة، اليوم نظر الدعوى المقامة من هند الحناوى وتطالب بإلزام مطلقها الفنان أحمد الفيشاوى، بدفع أجر حضانة وتكاليف إقامة ابنته "لينا" بلندن.

 وكان شعبان سعيد محامى مطلقة "أحمد الفيشاوى"، تقدم للمحكمة بحافظة مستندات تحوى تحريات صادرة من مصلحة الضرائب تفيد بأن صافى دخل "الفيشاوى" فى عام 2012 كان 6 ملايين جنيه تقريبا، وأنه لم يتم محاسبته ضريبا عن عامى 2015 و2016 .

 كما قدم التحريات الصادرة من قسم شرطة الدقى عن دخل الفنان، والتى اكتفت بعبارة "يعمل ممثل وحالته ميسورة"، فضلا عن شهادة من نقابة المهن التمثيلية عن عدد المسلسلات واﻷفلام التى شارك فيها الفنان.

 يذكر أن هند الحناوى، تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة، لإلزام الفنان بدفع نفقة لابنته "لينا"ن ومصروفات دراستها بلندن، وأجر مسكن وحضانة.


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