الإحصاء: تجاوز نسبة المشتغلين غير المشتركين فى التأمينات الاجتماعية 50%





كتبت- هبة حسام

كشفت بيانات بحث القوى العاملة للربع الرابع والأخير من عام 2017، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة المشتركين "ذكور وإناث" فى التأمينات الاجتماعية من إجمالى عدد المشتغلين "15 سنة فأكثر" بالدولة، خلال الفترة المشار إليها بلغ 48.3%، مقابل 51.7% غير مؤمن عليهم "اجتماعياً".

ووفقاً لبيانات البحث الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة تفصيلية منه، جاء القطاع الحكومى أقل القطاعات التى يوجد بها مشتغلين غير مشتركين فى التأمينات الاجتماعية، حيث بلغت نسبتهم 2.8% فقط من إجمالى العاملين بالحكومة، فيما تواجد نحو 62% غير مشتركين فى التأمينات الاجتماعية من إجمالى المشتغلين بالقطاع الخاص، مقابل 38% فقط هم المشتركون.

أما فى القطاع الاستثمارى، بلغت نسبة المشتركين فى التأمينات الاجتماعية من إجمالى العاملين بهذا القطاع، 83.9%، بينما بلغت نسبتهم فى القطاع العام 94.1%، فيما أشارت بيانات البحث أيضاً، إلى ارتفاع عدد الإناث المشتركين فى التأمينات الاجتماعية عن الذكور بشكل عام على مستوى الجمهورية، حيث بلغت نسبتهن 68.7% هن المشتركات فى خدمة التأمينات الاجتماعية من جملة المشتغلات بالدولة، مقابل 43.7% للذكور.

وتمثلت القطاعات التى ارتفع بها عدد الإناث المشتركات فى التأمينات الاجتماعية عن الذكور من جملة العاملين بكل قطاع، فى "القطاع الخاص" فقط، حيث بلغت نسبة الإناث المشتركات فى خدمة التأمينات الاجتماعية به 47.8% من بين جملة العاملات بالقطاع الخاص، مقابل 36% للذكور.

وفى القطاع الحكومى بلغت النسبة 97.1% للإناث، مقابل 97.3% للذكورن أما فى القطاع الاستثمارى، فجاءت النسبة 82.1% للإناث، مقابل 84.2% للذكور من جملة العاملين بالقطاع، وفى القطاع العام، ارتفع عدد الذكور المشتركين فى التأمينات الاجتماعية عن الإناث من بين جملة العاملين بالقطاع العام، حيث بلغت النسبة بين الإناث 93%، مقابل 94.3% للذكور.