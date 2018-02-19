"الأمن العام" ينفذ الحكم فى 79 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة





كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، فى ضبط 179 قضية مخدرات، 68 متهما هاربا فى قضايا متنوعة، وتنفيذ 79441 حكما قضائيا متنوعا.

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .