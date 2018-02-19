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الأمم المتحدة تحث على صياغة قواعد عالمية للحرب الإلكترونية

الإثنين، 19 فبراير 2018 09:30 م
الأمم المتحدة تحث على صياغة قواعد عالمية للحرب الإلكترونية جوتيريس


(رويترز)
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 دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس، اليوم الاثنين، إلى صياغة قواعد عالمية لتقليل أثر الحرب الإلكترونية على المدنيين، إذ يرجح أن تصبح الهجمات الإلكترونية الضخمة أولى مراحل حروب المستقبل.

وتسبب متسللون إلكترونيون، بعضهم مجموعات تحظى برعاية حكومية على الأرجح، فى تعطيل شركات دولية وموانئ وخدمات عامة فى أنحاء العالم على نطاق لم يسبق له مثيل العام الماضى مما زاد الوعى بالقضية.

وفى الأسبوع الماضي، اتهم المحقق الأمريكى الخاص روبرت مولر 13 روسيا وثلاث شركات روسية بالتآمر والتجسس باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للتدخل فى الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقال جوتيريس فى كلمة بجامعة لشبونة التى تخرج فيها "القصص عن حرب إلكترونية بين الدول موجودة بالفعل. الأسوأ أنه لا يوجد برنامج تنظيمى لهذا النوع من الحروب وليس من الواضح كيف تنطبق عليها معاهدة جنيف أو القانون الإنسانى الدولي".

وقال "بخلاف المعارك الكبيرة فى الماضى التى كانت تبدأ بغطاء من القصف المدفعى والجوي، أنا مقتنع تماما أن الحرب القادمة ستبدأ بهجوم إلكترونى ضخم لتدمير القدرات العسكرية... وشل البنية التحتية الأساسية مثل الشبكات الكهربائية".

واقترح جوتيريش الاستعانة بالأمم المتحدة كمنصة يلتقى فيها لاعبون متعددون من علماء وحكومات للعمل على صياغة مثل هذه القواعد من أجل "إضفاء صبغة إنسانية أكبر" على أى صراع يشمل تكنولوجيا المعلومات وأهم من ذلك الحفاظ على الإنترنت "كأداة لخدمة الخير".

 

 


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