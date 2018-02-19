الأمم المتحدة تثنى على مؤيدى منظمة خيرية دشنوا حملة لحق الفلسطينيين فى التعليم





لندن (أ ش أ)

أثنت وكالة الأمم المتحدة على مؤيدى منظمة "ذير ورلد" الخيرية البريطانية، على قيامهم بتدشين حملة، من أجل حماية حق الفلسطينيين فى الحصول على التعليم.

وذكر الموقع الرسمى الإلكترونى لمنظمة "ذير ورلد" للأطفال، أن الأمم المتحدة -التى توفر حق التعليم لـ 525 ألف من الأطفال الفلسطينيين- قامت بإرسال رسالة شكر لمؤيدى المنظمة الخيرية.

وكان مؤيديو المنظمة الخيرية قد أبدوا دعمهم، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ودعوا الدول المانحة الكبرى للمساعدة فى تضييق فجوة تمويل الأخيرة.

وكانت الـ "أونروا" قد أُصيبت بالصدمة بعد أن خفضت الولايات المتحدة من حزمة تمويلها للأولى من 125 مليون دولار إلى 65 مليون دولار فقط، فى الشهر الماضي، فيما حذرت الوكالة الأممية من أن يؤول الأمر إلى وضع "كارثي" فيما يتعلق بـ البرامج التعليمية فى 711 مدرسة فى مناطق ودول مثل؛ غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا، والذين يقومون بدورهم بتوظيف 20 ألف شخص.

وقد زادت دول مثل؛ بلجيكا والسويد وهولندا من دعمها للـ "أونروا"؛ إما بتقديم التمويل الإضافى أو بإبداء التأييد لتقديم الدعم المالى للوكالة الأممية.

من جانبها، دشنت الـ "أونروا" حملة لجمع الأموال اسمتها "الكرامة لا تقدر بثمن"، من أجل جمع 500 مليون دولار.