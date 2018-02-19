الأزهر ينعى استشهاد ثلاثة من رجال القوات المسلحة فى سيناء





كتب لؤى على

نعى الأزهر الشريف استشهاد ثلاثة من رجال القوات المسلحة خلال قيامهم بواجبهم الوطنى، لتنفيذ خطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018" لتطهير سيناء الحبيبة من أوكار الإرهاب وفلوله، مشددًا على أن الشعب المصرى ينظر باعتزاز وإكبار للتضحيات والدماء الغالية التى يبذلها رجال الجيش والشرطة من أجل أن تنعم مصرنا بالأمن والاستقرار.

وأكد الأزهر على ثقته فى القوات المسلحة، وفى قدرتها على اجتثاث تلك البؤر الإرهابية، مجددًا دعمه لخطة المجابهة الشاملة "سيناء 2018"، ولكل الجهود التى يقودها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل من أجل القضاء على عصابات الإفساد والإرهاب.

ويتقدم الأزهر بخالص التعازى للقوات المسلحة ولأسر شهداء الواجب الوطنى، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.