اعتقال 54 مهاجراً غير شرعى بولاية قدح الماليزية

اعتقال 54 مهاجراً غير شرعى بولاية قدح الماليزيةالإثنين، 19 فبراير 2018 08:21 ص
مهاجرين ـ صورة أرشيفية
كوالالمبور (أ ش أ)
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اعتقلت إدارة الهجرة بولاية قدح الماليزية اليوم الاثنين، 54 مهاجراً غير شرعى من جنسيات مختلفة خلال عملية موحدة فى 4 مواقع منفصلة بالقرب من منطقتى موكيم ناجا وكوبانج باسو.
وقال مدير الإدارة زهير جمال الدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء "برناما" الماليزية، إن العملية التى بدأت فى الساعات الأولى من صباح اليوم تضمنت إجراءات التفتيش فى 4 دوائر بالقرب من منطقة موكيم ناجا.
وأضاف أن عملية التفتيش أجريت على 85 أجنبياً وتم اعتقال المواطنين الإندونيسيين الذين يشملون 29 رجلاً و4 نساء وطفلا و17 رجلا من بنجلاديش و3 رجال ميانمار يين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 1 و57 عاماً.
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