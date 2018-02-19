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الإثنين، 19 فبراير 2018 10:08 م
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اعتقال 4 أجانب فى صربيا بتهمة الشروع فى تصوير منشآت عسكرية

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:34 م
اعتقال 4 أجانب فى صربيا بتهمة الشروع فى تصوير منشآت عسكرية شرطة صربيا


بلجراد (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الصربية، اليوم الاثنين، اعتقال 4 أجانب بتهمة الشروع فى تصوير مقر قيادة الأمن العسكرى بوسط العاصمة بلجراد، باستخدام طائرة بدون طيار.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الأمريكية أن التليفزيون الرسمى الصربى لم يكشف عن هوية الأشخاص الأربعة، مكتفيا بالتصريح بأنهم أمريكيان وسيدتان من أوكرانيا، مضيفا أنهم جميعا رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

وكان الرئيس الصربى ألكسندر فوسيتش قد أعلن، أمس، عن اعتقال مجموعة من الأجانب، واصفا القضية بأنها "ليست خطيرة للغاية".

 


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