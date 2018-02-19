اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر وادى النزلة السياحى بالفيوم

اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر وادى النزلة السياحى بالفيومالإثنين، 19 فبراير 2018 06:00 ص
القمامة تحاصر وادى النزلة السياحى
الفيوم رباب الجالي
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يشهد وادى النزلة بمحافظة الفيوم والذى يعتبر من المناطق السياحية الهامة بالمحافظة، وجود تلال من القمامة تحاصر المنطقة من جميع الاتجاهات دون تحرك المسئولين .
وأكد الأهالى أن المنطقة تشهد إهمالا ملحوظا من حيث النظافة بالإضافة إلى إهمال رصف المنطقة المحيطة بالوادى فى الطريق المؤدى إلى مدينة أبشواى وهى لا تتعدى الـ50 مترا.
وطالب الأهالى من المسئولين الاهتمام بالمنطقة خاصة أنها من المناطق السياحية المميزة بمحافظة الفيوم، نظرا لأنه المكان الوحيد على مستوى المحافظة ومن الأماكن القليلة بمصر الموجود بها صناعة الفخار بالإضافة إلى موقعه المميز الذى جعله علامة مميزة وتم فيه تصوير العديد من أهم الأفلام فى تاريخ السينما المصرية.
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