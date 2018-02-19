video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 09:48 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر وادى النزلة السياحى بالفيوم

الإثنين، 19 فبراير 2018 06:00 ص
اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر وادى النزلة السياحى بالفيوم القمامة تحاصر وادى النزلة السياحى


الفيوم رباب الجالي
إضافة تعليق

يشهد وادى النزلة بمحافظة الفيوم والذى يعتبر من المناطق السياحية الهامة بالمحافظة، وجود تلال من القمامة تحاصر المنطقة من جميع الاتجاهات دون تحرك المسئولين .

وأكد الأهالى أن المنطقة تشهد إهمالا ملحوظا من حيث النظافة بالإضافة إلى إهمال رصف المنطقة المحيطة بالوادى فى الطريق المؤدى إلى مدينة أبشواى وهى لا تتعدى الـ50 مترا.

وطالب الأهالى من المسئولين الاهتمام بالمنطقة خاصة أنها من المناطق السياحية المميزة بمحافظة الفيوم، نظرا لأنه المكان الوحيد على مستوى المحافظة ومن الأماكن القليلة بمصر الموجود بها صناعة الفخار بالإضافة إلى موقعه المميز الذى جعله علامة مميزة وتم فيه تصوير العديد من أهم الأفلام فى تاريخ السينما المصرية.

القمامة تحاصر وادى النزلة السياحى بالفيوم (1)
 

 

القمامة تحاصر وادى النزلة السياحى بالفيوم (2)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط سيارة نقل محملة بـ17910 علبة سجائر و1664باكو معسل بدون فواتير بالفيوم

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة