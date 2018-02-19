اضبط مخالفة.. أهالي برطباط المنيا: " الميه بتيجي عندنا ساعة في اليوم"





يعاني أهالي قرية برطباط في مركز مغاغة بمحافظة المنيا من الانقطاع المستمر للمياه منذ أسابيع.

وقال أحد أهالى القرية، إن الفترة الأخيرة شهدت أزمات متتالية في المياه، حيث إن القرية تتعرض لانقطاع المياه المستمر معظم عدد ساعات اليوم، ولا تأت إلا لساعة يوميا، ما يجعل الأزمة تتفاقم، في ظل الغياب التام للمسئولين عن حل المشكلة، أو حتى توضيح الأسباب للمواطنين.

فيما قال مواطن أخر من أهالى القرية، أن بعض المنازل تستخدم مواتير كهربائية للمياه، بسبب الضعف الشديد الذي تعاني منه القرية في الضخ، غير أن الفترة الأخيرة لم تستطيع فيها المواتير إمداد الأهالي بالمياه، مشيرا إلى أن الشكاوى تعددت للمسئولين بالمحافظة بلا أي اهتمام أو رد على الأهالي.

وطالب الأهالي محافظ المنيا بالتدخل لحل المشكلة، لا سيما أن الأوقات القليلة التي تأتي فيها المياه للقرية، لا تفي احتياجات المواطنين.