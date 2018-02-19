video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 09:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

اضبط مخالفة.. أهالي برطباط المنيا: " الميه بتيجي عندنا ساعة في اليوم"

الإثنين، 19 فبراير 2018 09:21 م
اضبط مخالفة.. أهالي برطباط المنيا: " الميه بتيجي عندنا ساعة في اليوم" انقطاع مياه - أرشيفية


إضافة تعليق

يعاني أهالي قرية برطباط في مركز مغاغة بمحافظة المنيا من الانقطاع المستمر للمياه منذ أسابيع.

وقال أحد أهالى القرية، إن الفترة الأخيرة شهدت أزمات متتالية في المياه، حيث إن القرية تتعرض لانقطاع المياه المستمر معظم عدد ساعات اليوم، ولا تأت إلا لساعة يوميا، ما يجعل الأزمة تتفاقم، في ظل الغياب التام للمسئولين عن حل المشكلة، أو حتى توضيح الأسباب للمواطنين.

فيما قال مواطن أخر من أهالى القرية، أن بعض المنازل تستخدم مواتير كهربائية للمياه، بسبب الضعف الشديد الذي تعاني منه القرية في الضخ، غير أن الفترة الأخيرة لم تستطيع فيها المواتير إمداد الأهالي بالمياه، مشيرا إلى أن الشكاوى تعددت للمسئولين بالمحافظة بلا أي اهتمام أو رد على الأهالي.

وطالب الأهالي محافظ المنيا بالتدخل لحل المشكلة، لا سيما أن الأوقات القليلة التي تأتي فيها المياه للقرية، لا تفي احتياجات المواطنين.


إضافة تعليق

اقطاع مياه

محافظة المنيا

اضبط مخالفة



لا تفوتك
الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

الكاف يقرر إيقاف عماد متعب رغم رحيله عن الأهلى.. اعرف السبب

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

البحوث الفلكية: الإثنين 19 مارس أول أيام شهر رجب فلكيا

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

فيديو معلوماتى.. شروط التقدم لحج الجمعيات الأهلية

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

أنا مبحبش بابا.. إزاى تتعاملى مع أطفالك لو حسوا بمشاعر سلبية تجاه والدهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة