اشتباكات بين مسلحين وقوة مشتركة جنوب غربى محافظة كركوك العراقية





وكالات

أفاد مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية، بأن قوات مشتركة اشتبكت مع مسلحين جنوب غربى المحافظة.

وقال المصدر فى حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "قوة من الحشد الشعبى كان فى مهمة استطلاع بين قرية السعدونية والشاهرية بناحية الرياض (٤٥ كم جنوب غربى كركوك)، وعند اقترابها تعرضت إلى إطلاق نار من قبل مسلحين تحولت الى اشتباكات عنيفة بين الجانبين".

وأضاف المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوات من الحشد والشرطة الاتحادية طوقت الموقع".

من جهته، قال المتحدث الرسمى للحشد الشعبى على الحسينى فى تصريحات نشترها "السومرية نيوز"، إن "قوة من الحشد الشعبى كانت فى مهمة استطلاع بناحية الرياض وتعرضت إلى إطلاق نار"، لافتا إلى أن "القوات الاتحادية والحشد الشعبى طوقت الموقع لغاية الآن".

يذكر أن محافظة كركوك تشهد، بين مدة وأخرى، أعمال عنف وحالات خطف وسطو مسلح، فيما تعلن الأجهزة الأمنية باستمرار اعتقال مطلوبين بتهم جنائية و"إرهابية".