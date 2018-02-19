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استنفار بكافة مديريات الأمن بالمحافظات تزامنا مع الحرب على الاٍرهاب

الإثنين، 19 فبراير 2018 04:25 م
استنفار بكافة مديريات الأمن بالمحافظات تزامنا مع الحرب على الاٍرهاب استنفار أمنى - أرشيفية


كتب محمود عبد الراضى
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شهدت كافة محافظات الجمهورية تكثيف المرور من مديرى الأمن والقيادات الأمنية، لتفقد القوات والخدمات الأمنية المعينة لتأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والهامة والمواقع الشرطية بنطاق مديريات الأمن والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية والاطمئنان على حالة الاستنفار الأمنى والتأهب التى تشهدها كافة محافظات الجمهورية، حيث تم التشديد على القوات باتخاذ كافة التدابير الاحترازية التى من شأنها حفظ الأمن فى ربوع البلاد، خاصة فى ظل الحرب الشرسة التى تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة لاقتلاع جذور الإرهاب .

وكانت وزارة الداخلية قد شددت الإجراءات الأمنية ورفعت حالة الاستنفار الأمنى بمحيط المنشآت الهامة والحيوية وكثفت الخدمات الأمنية ونشر الأكمنة والارتكازات الأمنية فى جميع الميادين والمحاور بداخل المحافظات والطرق الحدودية الواصلة بين المحافظات، مع مواصلة الحملات الأمنية واستهداف البؤر الإجرامية، ونشر خبراء المفرقعات ورجال الحماية المدنية لتمشيط كافة المناطق الحيوية، ومراقبة الحالة الأمنية من خلال كاميرات المراقبة التابعة للإدارة العامة للمرور، إضافة إلى تكثيف ونشر وحدات التدخل السريع المزودة بأحدث التقنيات الفنية لضمان التدخل الفورى فى حالة ملاحظة أى أمر قد يهدد حياة المواطنين.


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