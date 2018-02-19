استئناف عمليات البحث عن الطائرة المفقودة فى ايران





(أ ف ب)

استأنفت فرق الانقاذ الإيرانية صباح اليوم الاثنين، عمليات البحث عن طائرة الركاب التى تقل 66 شخصا وفقدت الأحد بينما كانت تحلق فوق منطقة جبلية فى جنوب غرب ايران، كما اعلنت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.

وكانت السلطات الإيرانية علقت مساء الأحد عمليات البحث عن الطائرة التابعة لشركة الطيران "آسمان" ومن طراز "ايه تى آر-72"، بسبب الاحوال الجوية القاسية مع تساقط ثلوج وهطول امطار ورياح عاتية، وترجح السلطات ان تكون الطائرة التى اقلعت من طهران، تحطمت وقتل جميع ركابها.

وكانت الطائرة تقوم رحلة بين طهران ومدينة ياسوج التى تبعد حوالى 500 كلم الى الجنوب من العاصمة الايرانية. وقد فقدت من شاشات الرادار خلال عاصفة ثلجية فى منطقة جبال زاغروس قبيل ظهر الاحد بينما كانت تقترب من وجهتها، وعرقلت الأحوال الجوية السيئة عمل فرق الانقاذ طوال نهار الأحد.

ولم توضح الوكالة الرسمية ما اذا كانت الاحوال الجوية فى منطقة البحث عن الطائرة ستسمح الاثنين بارسال مروحيات لم تتمكن من الاقلاع الاحد.

وفى مؤشر إلى صعوبة المهمة التى تنتظر فرق الانقاذ، نقلت الوكالة عن مسؤول محلى عن العمليات قوله انه ينبغى البحث على حوالى مئة قمة.

وأعلن المكتب الفرنسى للدراسات ووالتحليلات لسلامة الطيران المدنى مساء الاحد ارسال ثلاثة "محققين" و"مستشاريين تقنيين" للمساعدة فى التحقيق الذى تجريه السلطات الايرانية لمعرفة اسباب الحادث.