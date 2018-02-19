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الإثنين، 19 فبراير 2018 08:28 م
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ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 7.045 مليون برميل فى ديسمبر

الإثنين، 19 فبراير 2018 03:47 م
ارتفاع صادرات الخام السعودية إلى 7.045 مليون برميل فى ديسمبر ناقلة نفط


(رويترز)
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قالت "رويترز" اليوم الإثنين، إن السعودية صدرت 7.045 مليون برميل يوميا من النفط الخام فى ديسمبر ارتفاعا من 7.016 مليون برميل يوميا فى نوفمبر، حيث تراجع الحرق المباشر للخام فى السعودية 44 ألف برميل يوميًا فى ديسمبر إلى 260 ألف برميل يوميا.

وأشارت إلى ارتفاع إنتاج الخام السعودى 0.089 مليون برميل يوميا عن الشهر السابق إلى 9.980 مليون برميل يوميا في ديسمبر، فيما تراجع مخزونات الخام السعودية 4.709 مليون برميل إلى 245.009 مليون برميل.

وقالت الوكالة، إن استهلاك مصافى التكرير المحلية بالسعودية ارتفع  0.050 مليون برميل يوميا إلى 2.828 مليون برميل يوميا.

وتراجع صادرات المنتجات النفطية السعودية 0.063 مليون برميل يوميا إلى 1.506 مليون برميل يوميا.

ولفتت إلى ارتفاع الطلب السعودى على المنتجات النفطية 0.135 مليون برميل يوميا إلى 2.294 مليون برميل يوميا.


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