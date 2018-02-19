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احتجاز سائق سيارة فان لحيازته سلاحا قبل انضمامه لموكب ترامب

الإثنين، 19 فبراير 2018 07:03 م
احتجاز سائق سيارة فان لحيازته سلاحا قبل انضمامه لموكب ترامب الشرطة الأمريكية- أرشيفية


(رويترز)
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احتجزت السلطات الأمريكية، اليوم الاثنين، سائق سيارة فان كانت تقل صحفيين مكلفين بتغطية خاصة بالرئيس دونالد ترامب بعد عثور مسئولى جهاز الخدمة السرية على مسدس فى حقيبته خلال فحص أمنى قبل دخول السيارة إلى منتجع للرئيس فى فلوريدا.

وقال السائق للصحفيين إنه نسى ترك سلاحه النارى فى سيارة أخرى.

واستُبدل هو والسائقون الآخرون لثلاث سيارات فان مخصصة لوسائل الإعلام قبل دخول السيارات إلى مجمع مار الاجو والانضمام لموكب الرئيس.

وشوهد الرجل وهو يخضع للاستجواب بينما جرى اصطحاب الصحفيين بعيدا عن منطقة التفتيش الأمني.

ويسافر ممثلو وسائل الإعلام ضمن موكب الرئيس فى واشنطن وعندما يسافر داخليا أو إلى الخارج. وأحيانا يكون سائقو السيارات الفان متطوعين بينما يتم استئجارهم فى أحيان أخرى.

 


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