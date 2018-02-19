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الإثنين، 19 فبراير 2018 10:04 ص
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إيران تطلب من شركة أجنبية إرسال خبراء لدراسة أسباب حادث سقوط الطائرة

الإثنين، 19 فبراير 2018 10:00 ص
إيران تطلب من شركة أجنبية إرسال خبراء لدراسة أسباب حادث سقوط الطائرة أهالى ضحايا الطائرة الإيرانية


طهران (أ ش أ)
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قال وزير الطرق الايرانى عباس آخوندى اليوم الاثنين، إنه طلب من شركة "إيه تى آر" الإيطالية الفرنسية إرسال خبراء لدراسة أسباب سقوط طائرة الركاب التابعة لشركة "آسمان" جنوب غربى اصفهان.

ونقلت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية عن الوزير آخوندى قوله إنه وبحسب قوانين منظمة الطيران المدنى الدولى "إيكاو" تم تشكيل 11 مجموعة عمل مباشرة بعد الحادث لدراسة أسبابه من الناحية الفنية والظروف الجوية.

وأشار إلى أن تم الاتصال بشركة "إيه تى آر" المصنعة للطائرة المنكوبة، لإرسال خبرائها إلى إيران وتقديم استنتاجاتهم حول الحادث.

وأوضح الوزير آخوندى أنه لم يعثر حتى الآن على حطام الطائرة التى سقطت فى منطقة جبلية وكان على متنها 60 مسافرا وطاقمها مكون من 6 أفراد.


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