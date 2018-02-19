إغلاق 4 مصانع بدون تراخيص أو سجل تجارى فى حملة تموينية ببنها





القليوبية نيفين طه

نفذت مباحث التموين بالقليوبية بالتنسيق مع مديرية التموين حملة تموينية مكبرة على قرى العاصمة بنها، لضبط مصانع "بير السلم" المتاجرين بقوت الشعب، والسلع منتيهة الصلاحية ومجهولة المصدر، وأسفرت الحملة عن غلق 4 مصانع بلاستيك وحلاوة طحينية وملح طعام، وتحرير 3 قضايا سلع غذائية بدون بيانات، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.

وكانت تعليمات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية للعميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين تقضى بمواصلة الحملات التموينية على قرى العاصمة بنها لضبط المصانع غير المرخصة والمحلات التى تبيع سلعا مجهولة المصدر، فقامت حمله مكبرة أسفرت عن غلق 4 مصانع يديرها اصحابها بدون ترخيص، كما أسفرت الحملة أيضًا عن ضبط 3 قضايا فى مجال سلع غذائية بدون بيانات ومجهولة المصدر، وضبط 4 قضايا سلع غذائية منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وتولت النيابة التحقيق.