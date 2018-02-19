إطلاق سراح 18 رهينة احتجزهم سجناء مسلحون بالبرازيل





برازيليا (أ ش أ)

أعلن مسئولون فى البرازيل اليوم الاثنين، أن شرطة مكافحة الشغب تمكنت من إطلاق سراح 18 رهينة كانوا قد احتجزوا من قبل نزلاء مسلحين بأحد السجون فى ولاية "ريو دى جانيرو".

وذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) أن 3 أشخاص أصيبوا فى إطلاق النار المتبادل بين قوات مكافحة الشغب والنزلاء المسلحين، مشيرا إلى أن قوات الشرطة صادرت ثلاثة مدافع وقنبلة يدوية.

وأضاف الراديو البريطانى أن أعمال الشغب اندلعت بسجن "ميلتون دياس مورييرا" بعد أيام قليلة من سيطرة الجيش على الأمن فى ولاية "ريو دى جانيرو".

بدورهم، رجح مسئولو السجن اندلاع أعمال الشغب كرد على الإجراءات الأمنية الجديدة التى تهدف إلى التصدى للعنف المتزايد.

من جانبهم، أعرب سكان ولاية "ريو دى جانيرو" عن مخاوفهم من تصاعد العنف خلال الشهور القليلة القادمة.

وتأتى هذه التطورات فى أعقاب إعلان الرئيس ميشال تامر استحداث وزارة للأمن العام والسماح للجيش بقيادة قوات الشرطة فى ولاية "ريو دى جانيرو" التى زادت فيها أعمال العنف بشكل كبير.