إصابة 6 أشخاص جراء نشوب حريق فى أحد الفنادق بوسط السليمانية

إصابة 6 أشخاص جراء نشوب حريق فى أحد الفنادق بوسط السليمانيةالإثنين، 19 فبراير 2018 05:44 م
حريق - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
إضافة تعليق
أفاد مصدر أمنى فى السليمانية العراقية ،اليوم الاثنين، بإصابة 6 جراء اندلاع حريق فى احدى الفنادق وسط المحافظة.
وقال المصدر - فى تصريحات لقناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "حريقا اندلع فى فندق "نارا" وسط مدينة السليمانية، دون معرفة أسباب الحادث"، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص ،مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تمنكت من السيطرة على الحريق.
وأوضح أن الجهات المعنية بدأت بإجراء التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.
يشار إلى أن محافظات إقليم كردستان شهدت خلال الفترة الماضية حوادث حريق مماثلة أسفرت عن مصرع وإصابة العديد من الأشخاص.
إضافة تعليق
جت تكحلها عمتها.. من مصر لهوليود عمليات التجميل عملت إيه فى المشاهير.. نفخ خدود فايزة أحمد أصابها بالسرطان.. أماندا ليبور من الجمال للرعب.. والجمهور يسأل إليسا عصب سابع ولا تجميل.. وطبيب: تعتمد على مهارة الجراح
فيديو.. العملية سيناء تواصل حصد فلول الإرهاب بسيناء.. لقطات حية لتبادل إطلاق نار مع عنصر إرهابى.. وأبطال المدفعية يهتفون الله أكبر مع قصف أوكار تكفيريين.. وتدمير سيارة مفخخة واستشهاد ضابط صف ومجندين
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة