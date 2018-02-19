إصابة 6 أشخاص جراء نشوب حريق فى أحد الفنادق بوسط السليمانية





بغداد (أ ش أ)

أفاد مصدر أمنى فى السليمانية العراقية ،اليوم الاثنين، بإصابة 6 جراء اندلاع حريق فى احدى الفنادق وسط المحافظة.

وقال المصدر - فى تصريحات لقناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "حريقا اندلع فى فندق "نارا" وسط مدينة السليمانية، دون معرفة أسباب الحادث"، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص ،مشيرا إلى أن فرق الإطفاء تمنكت من السيطرة على الحريق.

وأوضح أن الجهات المعنية بدأت بإجراء التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.

يشار إلى أن محافظات إقليم كردستان شهدت خلال الفترة الماضية حوادث حريق مماثلة أسفرت عن مصرع وإصابة العديد من الأشخاص.