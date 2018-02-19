إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة بترعة جنوب الأقصر بعد اصطدامها بدراجة بخارية





الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 4 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة أجرة بدراجة بخارية وانقلابها بترعة الرمادى فى مدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة بدراجة بخارية بطريق إسنا الزراعى، بالقرب من قرية العضايمة، وأسفر عن انقلاب السيارة فى ترعة الرمادى، وأسفرت عن إصابة كل من "ه.ر." 25 سنة، و"ع.ع" 63 سنة، و"ع.ف" 37 سنة، و"ف.أ" 52 سنة، وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولى، لتلقى العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.