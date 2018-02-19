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الإثنين، 19 فبراير 2018 10:02 م
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إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قلقيلية

الإثنين، 19 فبراير 2018 06:52 م
إصابة شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قلقيلية الاحتلال الإسرائيلى


رام الله ( أ ش أ )
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أصيب مواطن فلسطينى بالرصاص الحى فى الفخذ، خلال مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الإسرائيلى، مساء اليوم الاثنين، فى بلدة جيوس شرق مدينة قلقيلية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية - فى بيان - إنه جرى نقل المصاب إلى مستشفى طولكرم الحكومى للعلاج.

ومن جهة أخرى دعت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة إلى التجمع عند حاجز مستوطنة "بيت إيل" يوم الأربعاء القادم "للتأكيد على استمرار المقاومة الشعبية ورفضا لإجراءات الاحتلال ومحاولات فرض حل الأمر الواقع، وتأكيدا على تمسك الشعب الفلسطينى بالقدس عاصمة لدولة فلسطين رفضا لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وأفكاره لفرض حل إقليمى يتجاوز الحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف وفى مقدمتها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطنى فى دولة كاملة السيادة عاصمتها القدس".

وأوضحت القوى -فى بيان- أن :"جماهير شعبنا وشبابه والحركة الطلابية سيقولون كلمتهم فى هذا اليوم تأكيدا على دورهم كرأس حربة فى مواجهة مشاريع التصفية لقضية شعبنا الوطنية، وعزمهم على مواصلة طريق الشهداء والجرحى والأسرى حتى الحرية والاستقلال رغم كل محاولات الاحتلال النيل من صمودنا بإجراءات وقوانين عنصرية و"هى كلها ستفشل على صخرة صمود شعبنا".

ودعت القوى إلى تطوير المقاومة الشعبية وتوسيعها كنمط حياة وتفعيل القرى والأرياف ردا على جرائم الاحتلال، بمشاركة كافة القطاعات والشرائح، كما دعت للتوحد الميدانى أمام الخطر الداهم والعمل على رص الصفوف بوحدة وطنية حقيقية وصولا للانتفاضة الشاملة فى وجه الاحتلال ومستوطنيه.

 


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