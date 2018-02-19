أمين عام الأمم المتحدة يحذر من مواجهة مباشرة بين إسرائيل وحزب الله





واشنطن (أ ش أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ، اليوم الاثنين ، من "سيناريو مرعب" محتمل إذا ما حدثت مواجهة بين إسرائيل وحزب الله اللبنانى.

ونقلت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية على نسختها الإلكترونية عن جوتيريس قوله إنه قلق من إمكانية حدوث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف أن ما صدر من إسرائيل وحزب الله من إشارات في الآونة الأخيرة أظهر أنهما لن يسمحا بحدوث ذلك ، لكن أحيانا تكفي شرارة لإشعال مثل هذا النوع من الصراع.

وكان حزب الله أعلن الأسبوع الماضى أنه قد يتخذ - إذا لزم الأمر - إجراءات ضد منشآت النفط الإسرائيلية في ظل النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل على موارد طاقة ، فيما يتوسط دبلوماسيون أمريكيون بين البلدين بعد أن ازداد التوتر بين الجانبين ، والذى شمل أيضا نزاعا يتعلق بجدار حدودي وترسانة متنامية تابعة لحزب الله.