أسعار النفط اليوم الإثنين 19-2-2018 برنت يسجل 65.36 دولار للبرميل





كتب أحمد أبو حجر

ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين 19-2-2018، حيث زاد خام القياس العالمى مزيج برنت 52 سنتا، ليسجل نحو 65.36 دولار، وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسليم مارس إلى 62.41 دولار للبرميل.

وتأتى مكاسب النفط بسبب انضمام الأسهم الآسيوية إلى موجة تعاف فى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تصاعد المخاوف بشأن التوترات فى الشرق الأوسط، حيث قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو يوم الأحد إن إسرائيل من الممكن أن تتحرك ضد إيران نفسها وليس فقط ضد "وكلائها" فى الشرق الأوسط بعد أن قربت حوادث عبر الحدود فى سوريا الخصمين من مواجهة مباشرة.

وعلى جانب آخر، ارتفع عدد الحفارات الأمريكية، وهو مؤشر للإنتاج فى المستقبل، بواقع 7 حفارات ليصل إلى نحو 798 حفارة وهو الأعلى منذ أبريل 2015 بحسب التقرير الأسبوعى من وحدة بيكر هيوز التابعة لجنرال إلكتريك.

مستوى الالتزام باتفاق خفض الإنتاج 133% فى يناير



فيما قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) محمد باركيندو يوم الاثنين إن المنظمة سجلت مستوى التزام بأهداف خفض الإنتاج المتفق عليها 133 % فى يناير على مستوى جميع الدول المشاركة من داخل المنظمة ومن خارجها.

وقال باركيندو إن مستوى الالتزام العام الماضى بلغ 107%، وإن المنتجين من داخل أوبك ومن خارجها سيعقدون اجتماعات فنية فى يونيو المقبل.

الطلب العالمى على النفط فى 2018 من المتوقع أن ينمو 1.6 مليون برميل يوميا



وأضاف الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الاثنين إن الطلب العالمى على النفط فى عام 2018 من المتوقع أن ينمو بمقدار 1.6 مليون برميل يوميا بسبب ”البيئة المشجعة“.

أضاف أن مخزونات النفط التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ارتفع فى يناير 2018 وبلغ نحو 74 مليون برميل فوق أحدث متوسط لخمس سنوات.