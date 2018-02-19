أسرة قتيلة يابانية تطالب الإدارة الأمريكية بدفع التعويض نيابة عن القاتل

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أعلن محامى أسرة قتيلة فى محافظة أوكيناوا اليابانية، اليوم الاثنين، أنه سيطالب الإدارة الأمريكية بدفع تعويضات نيابة عن المواطن الأمريكى المدان بقتلها، وهو موظف سابق فى القاعدة الأمريكية.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية، عن المحامى، قوله "إن فريق الدفاع يدعى أن المتهم كينيث شينزاتو، يفتقر إلى القدرة على الدفع، ولهذا تسعى الأسرة للحصول على التعويض من الحكومة الأمريكية بموجب اتفاقية وضع القوات بين البلدين".

كانت المحكمة المحلية، أصدرت حكما، فى ديسمبر الماضى، على شينزاتو بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل سيدة إثر إصابتها فى رأسها وطعنها فى الرقبة بسكين أثناء محاولته اغتصابها فى مدينة أوروما فى أوكيناوا فى أبريل 2016، وأثارت القضية – حينئذ - ضجة عامة وعززت الاحتجاجات المناهضة للتواجد الأمريكى فى أوكيناوا التى تستضيف الجزء الأكبر من المنشآت العسكرية الأمريكية فى اليابان، وشاهدت سلسلة من الجرائم التى يرتكبها جنود أمريكيون أو أفراد ينتمون للجيش.