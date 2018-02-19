"آداب عين شمس" تطلق مؤتمر الشباب وصناعة المستقبل بمشاركة وزراء الأحد





كتب - محمود راغب

اجتمعت اليوم اللجنة التنظيمية لمؤتمر الشباب وصناعة المستقبل، المقرر أن تعقده كلية الآداب جامعة عين شمس الأحد المقبل، برئاسة الدكتورة سوزان القلينى عميدة الكلية وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعضو المجلس القومى للمرأة .

وقالت "القلينى"، إنه من المقرر أن يفتتح الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس المؤتمر فى تمام الحادية عشرة صباحًا بمشاركة قيادات الأزهر و الكنيسة وكل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وأكدت أن المؤتمر يتناول 6 محاور أساسية من خلال مناقشة نحو 63 بحثا على مدى 7 جلسات خلال يومين إضافة إلى الجلسة الافتتاحية والرئيسية، وهى: واقع ومستقبل الشباب ودورهم فى بناء المجتمعات، دور الشباب ذوى الاحتياجات الخاصة فى بناء الوطن، رؤى الشباب فى بناء المستقبل، التكوين الثقافى للشباب، دور الشباب والإعلام فى استشراف المستقبل و الشباب والمشروعات الوطنية، لافتة إلى أن مايقرب من 90 % من الأبحاث من إنتاج شباب الباحثين العرب والمصريين، كما يستعين المؤتمر بالشباب فى الإعداد والتنظيم وكمقررين للجلسات.