Business Today تكرم غدا 100 مؤسسة وشخصية الأكثر تأثيرا فى الاقتصاد





كتب أحمد يعقوب

تنظم مؤسسة Business Today مساء غد الاثنين، احتفالية BT100 للإعلان عن أكثر 50 شركة و50 شخصية تأثيرا فى الاقتصاد المصرى لعام 2017، بحضور نحو 600 شخصية تمثل قادة القطاعات الاقتصادية، ولفيف من الوزراء على رأسهم عمرو الجارحى وزير المالية، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، والدكتور محمود شاكر وزير الكهرباء، والدكتورة سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، بأحد فنادق القاهرة.

وتقام احتفالية BT100 تحت رعاية نخبة من كبرى البنوك والشركات والمؤسسات المصرية، منها: البنك التجارى الدولى CIB، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر، والبنك العربى الإفريقى، وشركة فورى، وشركة بيبسيكو، والشركة المصرية للاتصالات “we”، ومجموعة طلعت مصطفى، وجوميا، وهايد بارك العقارية وغبور أوتو.

وتم اختيار الشركات التى سيتم تكريمها فى الاحتفالية وفقا للدراسات والأبحاث السوقية المعتمدة على معايير تقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق، بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين فى الشئون الاقتصادية.

من جانبه، أكد خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع والمشرف العام على مجلة Business Today، أن احتفاليةBT100 لإبراز النجاحات الاقتصادية فى مصر بالقطاعات المختلفة صناعيا وعقاريا وسياحيا وتجاريا ومصرفيا، ومساهمتها فى دعم الاقتصاد المصرى، وتتويجا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، التى بدأت نتائجه فى الظهور، وأصبح محل إشادة من مؤسسات التمويل الدولية ودوائر الاستثمار العالمية.

وأضاف صلاح، أن تكريم مجلة Business Today لأفضل 50 شركة وأكثر 50 شخصية تأثيراً على حد سواء، يأتى إيماناً منها بأهمية الدور الذي تلعبه هذه الشركات والمؤسسات والبنوك والوزارات في تحسين أداء السوق لتتماشى مع جهود الدولة المصرية وخطة الإصلاح الاقتصادى المتبعة حاليًا، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وتمنح مجلة Business Today ولأول مرة هذا العام التكريم لأفضل الشركات والمؤسسات والبنوك والوزارات، والتي ضمت عددا من القطاعات المختلفة، منها القطاع المالي، والصناعى، والقطاع العقاري، والسياحى، وخدمات الاتصالات، والقطاع الغذائى من حيث التطور السريع الذى مكنها من المساهمة بشكل كبير فى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الناتج المحلي، كما تكرم الشركات صاحبة الأفكار الإبداعية المبتكرة والحلول العملية والفعالة، إضافة لمنحها جوائز لأفضل مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات، ولأفضل الشركات أداءً في البورصة المصرية، كما تمنح جوائز لأفضل الاتفاقيات والشراكات المستدامة مابين القطاع الخاص والقطاع العام الذى انعكس بشكل إيجابى علي أهداف الدولة في خطة التنمية الاقتصادية الشاملة لمصر 2030.

وفي الإطار ذاته، يتم تكريم أفضل 50 شخصية مؤثرة بشكل قوى وإيجابى فى المجتمع المصرى والتى استطاعت تقديم إنجازات وتحقيق نجاحات استثنائية فى مختلف قطاعات الأعمال سواء شخصيات حكومية، أو شخصيات عامة، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري أو فى تقديم نموذج يحتذى به لتعزيز قدرة الشركات والمؤسسات والمنظمات لتطوير الكوادر البشرية.

وتعد مجلة Business Today أول مجلة اقتصادية مصرية تصدر باللغة الإنجليزية، وتمتلك تاريخا عريقا يمتد لأكثر من 25 عاماً، استطاعت خلالها تكوين قاعدة كبيرة من مجتمع رجال الأعمال وكبار المديرين التنفيذيين والمسئولين الحكوميين والمستثمرين والمهتمين بالاقتصاد بشكل عام محلياً ودولياً، كما تقدم BT تقارير اقتصادية ومتابعة وافية لحركة الاستثمار بالسوق المحلي والإقليمي لتوفير رؤية واضحة لقرائها، وتسليط الضوء على العديد من الفرص الاقتصادية وأهم الاستثمارات.