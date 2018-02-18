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الأحد، 18 فبراير 2018 07:52 م
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558 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة شرق الدلتا للنقل للعام المالى 2018/2019

الأحد، 18 فبراير 2018 05:23 م
558 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة شرق الدلتا للنقل للعام المالى 2018/2019 شركة شرق الدلتا -أرشيفية


كتب عبد الحليم سالم
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عقدت اليوم الأحد، الجمعية العامة لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019، برئاسة اللواء محمد يوسف رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

 وتوقعت الشركة تحقيق إيرادات بنحو 558 مليون جنيه، مقابل 264 مليون جنيهًا فى العام السابق بنسبة نمو 104%  .

كما تستهدف صافى ربح بمبلغ 110 ملايين جنيه، مقابل 27 مليون جنيه فى العام السابق بنسبة نمو تفوق 300% .

وتستهدف شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة خططا استثمارية تقدر قيمتها بـ253.2 مليون جنيها، منها 247.5 مليون جنيه لشراء 150 أتوبيسا ليرتفع عدد السيارات الصالحة للتشغيل إلى 435 أتوبيسا، كما تتوقع الشركة أن يتم نقل 14.8 مليون راكب مقابل 10.9 مليون خلال عام 2016/2017 بنسبة نمو 35.8


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شركة شرق الدلتا



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