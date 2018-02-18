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444.6 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة الصعيد للنقل للعام المالى 2018/2019

الأحد، 18 فبراير 2018 05:37 م
444.6 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة الصعيد للنقل للعام المالى 2018/2019 اللواء محمد يوسف رئيس القابضة للنقل البحرى والبرى


كتب عبد الحليم سالم
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عقدت اليوم الأحد، الجمعية العامة لشركة الصعيد للنقل والسياحة، إحدى الشركات التابعة  للقابضة للنقل البحرى والبرى، لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019، برئاسة اللواء محمد يوسف رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى".

وناقشت الشركة الخطط المالية المستهدفة للعام المالى فى حضور أعضاء ومراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات، وتم اعتماد هذه الموازنة باستهداف تحقيق إيرادات بنحو 446.6 مليون جنيه، مقابل 255.8 مليون جنيه فى العام السابق 2016/2017 بنسبة نمو 73.8%.

كما تستهدف صافى ربح مبلغ 49.1 مليون جنيه، مقابل 4 ملايين جنيه فى العام السابق، بزيادة حوالى 45 مليون جنيه، مما يشير إلى مدى التطور فى رقم الأعمال خلال العام القادم، حيث تستهدف الشركة نقل 9.5 مليون راكب، مقابل 6.4 مليون راكب خلال العام 2016/2017، بنسبة نمو 48.4%.


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الصعيد للسياحة

الصعيد للنقل البحرى

اللواء محمد يوسف

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