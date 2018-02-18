27 قتيلا فى اشتباكات بين قوات الجيش اليمنى ومسلحى القاعدة





كتب محمد جمال - تصوير رويترز

قتل ثمانية جنود و19 من مسلحى تنظيم القاعدة فى اشتباكات فى جنوب اليمن الأحد، فى وقت يشن الجيش اليمنى هجوما كبيرا على مناطق تمركز التنظيم المتطرف، على ما أفادت مصادر عسكرية يمنية وكالة فرانس برس.

وأعلنت المصادر "مقتل ثمانية جنود من قوات النخبة الحضرمية المدعومة من التحالف العربى و19 من مسلحى القاعدة فى العملية العسكرية التى أطلق عليها اسم الفيصل والتى بدأت الجمعة لتطهير مناطق تقع فى صحراء حضرموت من تنظيم القاعدة".

وصرح اللواء فرج البحسنى محافظ حضرموت لفرانس برس إن "هناك عمليتين متزامنتين الأولى فى وادى المسنى غرب المكلا والثانية فى وادى عمد".

وأضاف " تم إحكام السيطرة على وادى المسنى (فى حضرموت) ولم يتبقى سوى فلول يتم ملاحقتها فى مناطق مجاورة للوادي"، حيث كان يتحصن نحو 40 من مسلحى القاعدة.

ومدينة المكلا هى أكبر مدينة يمنية من حيث عدد السكان تقع تحت سيطرة تنظيم القاعدة بين عامى 2015 و2016، قبل أن يحررها الجيش والميليشيات العسكرية المتحالفة معه.

وتشن القوات الخاصة، التى تلقت تدريباتها على أيدى الإمارات، القوة الرئيسية مع السعودية فى التحالف العربى الذى يدعم الحكومة اليمنية، هجوما عسكريا منذ الجمعة للقضاء على خلايا القاعدة فى محافظة حضرموت.

ويتمتع وادى المسنى ووادى عمد بأهمية استراتيجية للسيطرة على الساحل الجنوبى الشرقى لليمن.