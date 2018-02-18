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الأحد، 18 فبراير 2018 07:51 م
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117 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة النيل للسيارات للعام المالى 2018/2019

الأحد، 18 فبراير 2018 05:07 م
117 مليون جنيه إيرادات متوقعة لشركة النيل للسيارات للعام المالى 2018/2019 اللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى


كتب عبد الحليم سالم
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عقدت شركة النيل لصيانة وإصلاح السيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى جمعية عمومية، لمناقشة مشروعات الموازنة التقديرية عن العام المالى 2018/2019، برئاسة اللواء محمد يوسف رئيس الجمعيات العامة ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى.

استعرضت الشركة بحسب بيان اليوم، الخطط المالية والاستثمارية الطموحة، بهدف تطوير كافة أنشطتها التجارية ومحطات الخدمات ونشاط التصنيع ونشاط الورش خلال العام المقبل، وقد تم مناقشة الموازنة التقديرية من أعضاء الجمعيات العامة لتلك الشركة، وفى حضور أعضاء ومراقبى الحسابات بالجهاز المركزى للمحاسبات، وتم اعتماد هذه الموازنة، حيث تستهدف الشركة تحقيق إيرادات بنحو 117 مليون جنيه، مقابل 71 مليون جنيه فى العام المالى السابق 2016/2017 بنسبة نمو 64 %، كما تستهدف صافى ربح مبلغ  4.6 مليون جنيه مقابل 750 ألف جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 513% .


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