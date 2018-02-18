وكيل تضامن الغربية: التدريب العملى على التظلمات لـ "تكافل وكرامة" الثلاثاء





الغربيه - محمد طارق

اجتمعت تغريد عوارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظةالغربية ، واحمد اللطيف مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة ، أشرف مصطفى مدير إدارة الضمان الاجتماعي بالغربية ، والدكتور خالد أبو المجد مدير ادارة النظم والمعلومات ومسئول العلاقات العامة ، والأستاذ ابراهيم النجار مدير إدارة الأمن مع مديرى الادارات الاجتماعية ، للتدريب العملى على التظلمات ابتداءا من الثلاثاء القادم .

وصرحت وكيل الوزاره في بيان اليوم بان ستكون للإدارة الصلاحية في إعادة سريان الكارت الذى تم ايقافة بعد فحص التظلم ، لأن الوقوف مركزى فى الوقت الحالي ، مضيفا بأن اى مواطن يمتلك سياره موديل 1990 غير مستحق فى برنامج تكافل وكرامة عدا المعاقين لهم الحق في امتلاك سيارة معاقين اى كان الموديل مستحق للبرنامج

واضافت أنه تم استحداث الفئات " أسر المسجونين ، المهجوره " اما بالنسبه للمواطن الذى غادر البلاد غير مستحق لبرنامج تكافل وكرامة الا اذا مر عليه عام داخل البلاد ، كما أن البحث والتسجيل على التابلت أصبح مسئولية العالمين بالوحدات الاجتماعية .

وقالت ان بالنسبه لحالات كرامة المرتبطة بنسبة عجز محدد المده لابد من تحويله إلى اللجان الفنية المتخصصة ، وسيتم دمج زيادة الاعداد اللجان خلال الفتره المقبله