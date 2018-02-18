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الأحد، 18 فبراير 2018 05:37 م
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وكيل الأزهر يتابع التجديدات الخاصة بمنبى مجمع البحوث الإسلامية

الأحد، 18 فبراير 2018 02:21 م
وكيل الأزهر يتابع التجديدات الخاصة بمنبى مجمع البحوث الإسلامية وكيل الأزهر يتابع التجديدات الخاصة بمنبي مجمع البحوث الإسلامية


كتب لؤى على
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تفقد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، و الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أعمال الترميم والتطوير الخاصة بتجديد مبنى المجمع، استعدادا لافتتاحه ونقل العاملين إليه فى أقرب وقت.

وناقش وكيل الأزهر المهندسين المسئولين عن عملية التطويرحول ما تم خلال الفترة الماضى من أعمال، مطالبا بالإسراع فى عملية الترميم للاستفادة الكاملة من المبنى فى المشروعات العلمية والدعوية التى يستعد الأزهر لإطلاقها خلال المرحلة المقبلة.

 


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الأزهر

مجمع البحوث الإسلامية



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