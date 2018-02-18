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للمشاركة بمؤتمر المحاكم الدستورية…

وفود قضائية من المغرب وليبيا وجنوب أفريقيا ورواندا والسنغال يصلون القاهرة

الأحد، 18 فبراير 2018 10:30 م
وفود قضائية من المغرب وليبيا وجنوب أفريقيا ورواندا والسنغال يصلون القاهرة مطار القاهرة


كتب محمد طنطاوى
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وصل إلى مطار القاهرة الدولي منذ قليل 3 وفود قضائية ممثلة لدول المغرب وجنوب أفريقيا ورواندا وبوروندى والسنغال وليبيا للمشاركة للمشاركة فى المؤتمر الثانى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية، والذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجارى.
 
يأتى المؤتمر فى إطار الحرص على التشاور والتقارب بين الدول الأفريقية، خاصة فى مجال القضاء الدستورى، ويناقش المؤتمر التعاون القضائى، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستورى فى مواجهة الإرهاب والفساد، ودعت المحكمة الدستورية العليا جميع الدول الإفريقية للمشاركة بالمؤتمر لبت الدعوة حوالى 45 دولة. 
 
وقامت سلطات المطار بتخصيص فرق من العلاقات العامة من الجهات المختلفة لإنهاء إجراءات وصول الوفود، باستراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبال الوفود عدد من المسئولين المصريين. 
 

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