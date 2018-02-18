وصول 13 مرحلاً من السعودية لمخالفتهم شروط العمل والإقامة

وصول 13 مرحلاً من السعودية لمخالفتهم شروط العمل والإقامةالأحد، 18 فبراير 2018 04:22 م
مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل
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استقبلت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولى 13 مرحلا مصريا بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل داخل المملكة العربية السعودية.
وأفاد مصدر بالمطار، أن المرحلين وصلوا على متن الطائرة المصرية القادمة من جدة، وأمر اللواء طه بيومى مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.
وأقر المرحلون فى المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية السعودية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل والإقامة.
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