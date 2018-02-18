وصول المناهج الخاصة باختبار مقاييس المفاهيم وطلاب مدرسة المتفوقين ينهون اضرابهم

وصول المناهج الخاصة باختبار مقاييس المفاهيم وطلاب مدرسة المتفوقين ينهون اضرابهمالأحد، 18 فبراير 2018 06:08 م
وكيل الوزارة واللجنة الوزارية
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،إنه تم فض اضراب طلاب مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة كفر الشيخ ، عقب لقاءه بهم بحضور رشاد رمضان محمد، ورئيس الوحدة المركزية لدعم مدارس المتفوقين، وهشام درويش ، منسق عام مادة العلوم ،خبير الامتحانات بإستم ، ومحمد فوزي مسئول التدريب بوحدة المتفوقين ،وأحد فوده مدير التعليم العام .
وأضاف عثمان ، في بيان له ، أن المناهج الخاصة ،باختبار مقاييس المفاهيم ، URT"" للصف الثالث الثانوي ،والتي كانت احدى مطالبهم، تم تسليمها ،واستمع وفد الوزارة لمطالب الطلاب والتي تم رفعها للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، وانتظمت الدراسة بالمدرسة .
وقال الطلاب ، لـ " اليوم السابع " ،إن الوزارة استجابوا لأحد مطالبهم وهو المناهج الخاصة بإختبار مقاييس المفاهيم ، أما ما يخص نظام التنسيق فهناك وفد من مجلس الأمناء توجه لوزارة التعليم العالي لاتخاذ قرار بهذا الشأن ، وهم في انتظار ذلك القرار .
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