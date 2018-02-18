وزير النقل يطالب بزيادة معدلات تنفيذ مترو "هشام بركات - عدلى منصور"





كتب رضا حبيشى

طالب الدكتور هشام عرفات وزير النقل شركات المقاولات المنفذة للجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بزيادة معدلات التنفيذ.

وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن الوزير أكد خلال جولته الأخيرة عدم رضاه عن معدلات تنفيذ شركات المقاولات المشاركة بالتنفيذ ، مطالبا برفع تقارير دورية إليه عن معدلات تنفيذ هذه الشركات.