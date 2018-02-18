video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 18 فبراير 2018 05:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل يطالب بزيادة معدلات تنفيذ مترو "هشام بركات - عدلى منصور"

الأحد، 18 فبراير 2018 12:00 ص
وزير النقل يطالب بزيادة معدلات تنفيذ مترو "هشام بركات - عدلى منصور" مترو-ارشيفية


كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

طالب الدكتور هشام عرفات وزير النقل شركات المقاولات المنفذة للجزء الثانى من المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الممتد من محطة هشام بركات بالنزهة حتى محطة عدلى منصور بالسلام بزيادة معدلات التنفيذ. 

 
وقالت مصادر لـ"اليوم السابع" إن الوزير أكد خلال جولته الأخيرة عدم رضاه عن معدلات تنفيذ شركات المقاولات المشاركة بالتنفيذ ، مطالبا برفع تقارير دورية إليه عن معدلات تنفيذ هذه الشركات. 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"القومية للأنفاق": انتهاء تنفيذ مترو مصر الجديدة وافتتاحه نهاية العام الجارى

مترو الانفاق

وزير النقل

عدلى منصور



لا تفوتك
تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

تعرف على رأى دار الإفتاء فى طلاق زوجة ثلاثا وزواجها من محلل للرجوع للأول

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

فى ذكرى رحيل "الأستاذ".. حديث بين عبد الناصر وهيكل عن "الجنة والنار والموت"

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

وزير الخارجية أمام مؤتمر ميونخ للأمن: دول بالمنطقة تبرر الإرهاب ومصر تشن حملة للتخلص منه بسيناء.. ويؤكد: على العرب العمل لإبراز الوجه الحقيقى للإسلام.. والمجتمع الدولى ليس لديه رؤية موحدة تجاه مكافحة التطرف

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

"حقوق الإنسان" تحت أقدام "أردوغان".. انتهاكات النظام التركى عرض مستمر.. محكمة تقضى بالسجن مدى الحياة لـ6 صحفيين و150 آخرين يحاكمون وراء القضبان.. والأمم المتحدة: مستوى لا مثيل له من قمع الأصوات المعارضة

نصائح للتخلص من النيكوتين فى الجسم أبرزها تناول البرتقال

نصائح للتخلص من النيكوتين فى الجسم أبرزها تناول البرتقال

بلاك بيرى تستعد لإطلاق 3 هواتف ذكية خلال 2018

بلاك بيرى تستعد لإطلاق 3 هواتف ذكية خلال 2018

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة