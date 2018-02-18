وزير الطاقة الإسرائيلى يلتقى مسئول أمريكى لحل خلاف متعلق بالغاز مع لبنان





القدس (أ ف ب)

التقى وزير الطاقة الإسرائيلى يوفال شتاينتز الأحد، مع مسئول أمريكى بارز فى مسعى لحل نزاع حول حقول النفط والغاز مع لبنان، بحسب ما أعلن مكتبه.

وقال بيان صادر عن مكتب شتاينتز إن الوزير التقى مع مساعد وزير الخارجية الأمريكى لشئون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد بعد إدعاءات متضاربة حول ملكية حقوق منطقة بحرية بين البلدين.

واعتبر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الجمعة، أن حزبه هو "القوة الوحيدة" للبنان فى "معركة" الغاز والنفط فى المتوسط ضد إسرائيل.

وتقوم الولايات المتحدة حالياً بالوساطة بين لبنان وإسرائيل فى ملفى الحدود البحرية والبرية.

وقّع لبنان فى التاسع من فبراير، عقداً مع تحالف شركات دولية هى "توتال" الفرنسية و"ايني" الايطالية و"نوفاتيك" الروسية للتنقيب عن النفط والغاز فى الرقعتين 4 و9 فى مياهه الإقليمية.