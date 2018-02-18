وزير الدولة للعولمة بالبرتغال يصل القاهرة غدا ويلتقى طارق قابيل





كتبت: إيمان حنا

يزور أوريكو برليانت دياس وزير دولة البرتغال للعولمة مصر غدا يرافقه عدد من رجال الأعمال البرتغاليين، وتستمر الزيارة أربعة أيام، حسبما أكدت سفارة البرتغال فى بيان.

ستتيح هذه الزيارة فرصة لاستعراض العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرتغال وبحث كيفية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة فرص التعاون بين البلدين فى هذا الشأن.

ومن جهة أخرى يعقد أوريكو عددا من اللقاءات المهمة أثناء زيارته حيث سيلتقى مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، وهشام عرفات وزير النقل، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وسيلتقى مع عدد من مسئولى جمعيات المستثمرين وكبار المستثمرين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية كما سيزور قناة السويس .

وتولى البرتغال اهتماما خاصا بتنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر حيث سبق أن زار مصر أوجاستو سانتوس سيلفا وزير الخارجية البرتغالي على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، والتقى عددا من المسئولين منهم وزير التجارة والصناعة واستعرضا برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات البرتغالية للسوق المصرية ومستقبل التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والبرتغال".