video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 19 فبراير 2018 05:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الدولة للعولمة بالبرتغال يصل القاهرة غدا ويلتقى طارق قابيل

الأحد، 18 فبراير 2018 09:16 م
وزير الدولة للعولمة بالبرتغال يصل القاهرة غدا ويلتقى طارق قابيل سفيرة البرتغال فى مصر مادلينا فيشر


كتبت: إيمان حنا
إضافة تعليق

يزور أوريكو برليانت دياس  وزير دولة البرتغال للعولمة مصر غدا يرافقه عدد من رجال الأعمال البرتغاليين، وتستمر الزيارة أربعة أيام، حسبما أكدت سفارة البرتغال فى بيان.
 
ستتيح هذه الزيارة فرصة لاستعراض العلاقات الاقتصادية بين مصر والبرتغال وبحث كيفية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وزيادة فرص التعاون بين البلدين فى هذا الشأن.
 
ومن جهة أخرى يعقد أوريكو عددا من اللقاءات المهمة أثناء زيارته حيث سيلتقى مع المهندس  طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى، وهشام عرفات وزير النقل، والمهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
 
وسيلتقى مع عدد من مسئولى جمعيات المستثمرين وكبار المستثمرين واتحاد الغرف التجارية واتحاد الغرف الصناعية كما سيزور قناة السويس .
 
وتولى البرتغال اهتماما خاصا بتنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر حيث سبق أن زار مصر أوجاستو سانتوس سيلفا وزير الخارجية البرتغالي على رأس وفد رسمي رفيع المستوى، والتقى عددا من المسئولين  منهم وزير التجارة والصناعة واستعرضا برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات البرتغالية للسوق المصرية ومستقبل التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والبرتغال".

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. العالم هذا المساء.. مصرع 71 راكبا فى تحطم طائرة روسية بموسكو بسبب سوء الأحوال الجوية.. كرنفال البهجة فى البرتغال يجوب شوارع مدينة توريس فيدراس.. يمنييون ينظمون تظاهرات حاشدة إحياء لذكرى انتفاضة 2011

صور.. كرنفال البرتغال يجوب شوارع مدينة توريس فيدراس

مؤتمر صحفى الثلاثاء للشركة المنظمة لوديتى المنتخب أمام البرتغال واليونان

سفيرة البرتغال بالقاهرة

مسئول برتغالي

العلاقات البرتغالية المصرية

قناة السويس

مسئولى جمعيات المستثمرين

طارق قابيل

سحر نصر



لا تفوتك
حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

حملة موسى مصطفى موسى: ننافس بقوة ونسعى للفوز بثقة المصريين

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

"قطريليكس" تكشف مخطط "تنظيم الحمدين" لدعم الإرهاب فى الصومال

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

جدل حول مقترح حرمان مدينى النفقة من الخدمات الحكومية.. النائب محمد أبو حامد: سندرسه والتهرب جريمة ونحتاج تعديل العقوبات للممتنعين عن السداد.. والنائبة علبة الهوارى: قد يشوبه عدم الدستورية

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

من "العلمانية" إلى "طمس الهوية" .. تركيا ترجع إلى الخلف .. معهد واشنطن يرصد تحولات أردوغان.. ويؤكد: يفرض نهج متشدد بشكل تدريجى.. وصف عملية عفرين بـ"الجهاد".. وبث سورة الفتح فى المساجد لحشد التأييد

هانى رمزى: صفقات الزمالك سبب تراجعه بالدورى.. ومنصب إدارى ينتظر غالى فى الأهلى

هانى رمزى: صفقات الزمالك سبب تراجعه بالدورى.. ومنصب إدارى ينتظر غالى فى الأهلى

علاج ارتفاع انزيمات الكبد من خلال تناول المكملات وتقليل التعرض للمنظفات

علاج ارتفاع انزيمات الكبد من خلال تناول المكملات وتقليل التعرض للمنظفات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة