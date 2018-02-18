وزير التموين يفتتح مطاحن مصر الوسطى بالمنيا غدا

وزير التموين يفتتح مطاحن مصر الوسطى بالمنيا غداالأحد، 18 فبراير 2018 09:44 م
الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
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يفتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا الإثنين مطاحن مصر الوسطى ومجمعات استهلاكية بمحافظة المنيا، بمرافقة الدكتور علاء الدين فهمى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومن المقرر أن يقوم الوزير بزيارة فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة، ثم مصنع سكر أبو قرقاص، التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وعلى جانب آخر، تواصل الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام محصول القصب من المزارعين بسعر 720 جنيها للطن، من خلال مصانع إنتاج السكر بمحافظات الوجه القبلى لإنتاج السكر المحلى وتأمين احتياجات البلاد لتفادى حدوث أى أزمات فى السلعة مثلما حدث فى نفس الوقت من العام الماضى.
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