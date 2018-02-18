وزير الأوقاف يعقد مؤتمرا صحفيا الثلاثاء لإعلان تفاصيل "الأعلى للشئون الإسلامية"





كتب لؤى على

يعقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بعد غد، الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن استعدادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية لعقد مؤتمره الدولى الثامن والعشرين، فى الفترة من 26-27 فبراير الجارى، والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى تحت عنوان "صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة".

يذكر أنه قد صدر عدد خاص متميز من مجلة منبر الإسلام تحت عنوان صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة، وتتضمن العديد من الموضوعات..

• صناعة الإرهاب وحتمية المواجهة. (افتتاحية العدد)

• التأصيل الشرعى لدعم جهود الدولة الوطنية فى مواجهة الإرهاب.

• الإرهاب.. مفهومه وأشكاله وتمويله.

• براءة الأديان من الإرهاب وصانعيه.

• المخاطر الاقتصادية للإرهاب.

• حتمية التكاتف المجتمعى للقضاء على الإرهاب.

• أسباب صناعة الإرهاب.

• أسباب صناعة الإرهاب من المنظور السوسيولوجى.

• دور الإعلام فى مواجهة صناعة الإرهاب حرب المصطلحات نموذجًا.