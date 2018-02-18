وزيرة السياحة: مشاركتنا ببورصة برلين هذا العام ستختلف فى المحتوى والمضمون





كتبت ميرفت رشاد - تصوير عمرو مصطفى

أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن محتوى ومضمون المشاركة فى بورصة برلين سيكون مختلف هذا العام ، خاصة أنه كان تراجعا فى مصداقيتنا ونعمل على عودتها حاليا، حتى نحقق إيجابية كبيرة لإيصال ما يريد الغرب سماعه منا، لإعطاء مصداقية لشركائنا بالخارج، مشددة على أن قطاع السياحة يحتاج لإعادة نظر فى إعادة التوظيف.

وقالت " المشاط" خلال انعقاد الندوة التى تنظمها جمعية الكتاب السياحيين برئاسة الكاتب الصحفى جلال دويدار، بعنوان "من أجل عودة قوية للسياحة المصرية"،اليوم الأحد، إن الأولوية حاليا هى إجراء انتخابات الغرف السياحية ، دون الطعن على اللائحة المنظمة لها، موضحة أنه لا يمكن عمل أى تشريع جديد بدون وجود ممثلين عن القطاع السياحى الخاص، وأنه سيكون هناك حوار مجتمعى لتعديل قانون المنظمة لعمل الغرف السياحية، موضحة أن هناك الكثير من العمالة خرجت مع التراجع فى عائدات السياحة خلال الفترة الماضية، كما أن برامج التدريب توقفت تماما ويتم العمل حاليا بشغف لإعطاء الأولوية للتدريب وأن هناك ضرورة لمعرفة احتياجات الفنادق والمنشآت والمحافظات السياحية.

وبالنسبة لملف تحفيز الطيران العارض، قالت الوزيرة، إن الأولويات التى سيتم اتخذها لتجويد هذه المنظومة لن تكون بعيدة عما يحدث فى الدول الآخرى، مشيرة إلى الحاجة الضرورية للترويج الإلكترونى وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعى والأساليب غير التقليدية، مضيفة أن برنامج الإصلاح الاقتصادى فى مصر يشدد على الإصلاحات الهيكلية، التى تنعكس بشكل إيجابى على المصريين.