وزيرا السياحة والآثار يشاركان بندوة "من أجل عودة قوية للسياحة المصرية"





كتبت ميرفت رشاد

تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، مساء اليوم الأحد، فى الندوة التى تنظمها جمعية الكتاب السياحيين برئاسة الكاتب الصحفى جلال دويدار، بعنوان "من أجل عودة قوية للسياحة المصرية"، كما يشارك الدكتور زاهى حواس وزير الآثار الأسبق فى إدارة الندوة.

ومن المقرر حضور أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار، وسحر طلعت مصطفى رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان، كما يشارك عدد من قيادات صناعة السياحة المصرية.