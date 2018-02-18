وزيرا التجارة والإنتاج الحربى يشهدان توقيع 3 بروتوكولات فى مجال الصناعة





كتب- إسلام سعيد

شهد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، واللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين وزارتى التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة ومجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، ووزارة الإنتاج الحربى ممثلة فى الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وقال قابيل، فى بيان له اليوم الأحد، إن توقيع هذه البروتوكولات يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من الامكانات التكنولوجية والصناعية والبحثية المتوافرة لدى الوزارتين بما يسهم فى تنفيذ خطة واستراتجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية وتعميق وتحديث الصناعة بكافة قطاعاتها.

وأكد أن توقيع هذه البروتوكولات يعد ترجمة حقيقية للتعاون المستمر بين وزارتى الإنتاج الحربى والصناعة للارتقاء بالقدرات التنافسية لمختلف القطاعات الصناعية المصرية والانطلاق بها إلى مختلف الأسواق الخارجية.

وأوضح اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى أن قطاع الانتاج الحربى يمتلك إمكانات تصنيعية وبحثية هائلة وتمثل قيمة مضافة كبيرة للصناعة المصرية ، مشيرا إلى ان القطاع الخاص يمثل شريكاً اساسياً فى مجال تعزيز الصناعة الوطنية وزيادة تنافسيتها بالسوقين المحلى والعالمى .

وأشار العصار إلى حرص وزارة الإنتاج الحربى على نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الوطنية من خلال توقيع عدد كبير من اتفاقيات التعاون الصناعى مع كبريات الشركات العالمية، لافتا إلى أن اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الإقليمية والعالمية تسهم فى زيادة تنافسية المنتج المصرى فى هذه الأسواق.

ولفت قابيل إلى أن البروتوكول الأول الذى وقعه المهندس أحمد طه المدير التنفيذى لمركز تحديث الصناعة والدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى يستهدف التعاون فى مجال دعم وتنمية الصناعات المصرية.

وذلك من خلال قيام الهيئة القومية للإنتاج الحربى والكيانات التابعة لها بتقديم خدماتها إلى الشركات المستفيدة من خدمات مركز تحديث الصناعة وتشمل توفير الطاقات الإنتاجية المتاحة فى المصانع الحربية وتدريب وتأهيل العمالة الجديدة من خلال مراكز التدريب التابعة للهيئة.

إلى جانب تقديم المساعدات الفنية المطلوبة لانجاح مشروع الطاقة الفوتوفولتية وتقديم الاستشارات الفنية للصناعات التخصصية بمركز تحديث الصناعة فضلا عن المساهمة فى توفير خدمات مركز التميز العلمى والتكنولوجى فيما يخص عمليات البحوث والتطوير، لافتا إلى أن هذا البروتوكول سارى لمدة عام ويجدد تلقائياً بحد أقصى 3 سنوات .

وأضاف الوزير أن البروتوكول الثانى والذى وقعته المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار والمهندس مدحت محمد شكرى رئيس شركة شبرا للصناعات الهندسية ( مصنع 27 الحربى ) يستهدف تنفيذ نموذج أولى صناعى للمحركات الكهربائية الحديثة الخاصة بالغسالات الفوق أوتوماتيك، وذلك فى خطوة لإيجاد بديل محلى منافس من حيث الجودة والتكلفة بديلاً عن الإستيراد خاصة وأنه يتم حالياً إستيراد ما يقرب من 60 % من مكونات الغسالات.

وأشار وزير التجارة إلى أنه بموجب هذا البروتوكول ستتولى شركة شبرا للصناعات الهندسية تقديم كافة إمكاناتها المتاحة من موارد بشرية ومعدات انتاجية وخبرات فنية فى مجال تصنيع المحركات الكهربائية لصالح تصنيع الفنية الأولية والمشاركة فى إعداد دراسة الجدوى التفصيلية لتنفيذ المشروع.

بينما يقوم مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بإدارة المشروع ومتابعة كل مراحل التصميم والتصنيع والاختبارات ووضع المواصفات الفنية للموتور وبما يتلاءم مع ظروف البيئة المصرية، إلى جانب تنفيذ تحليل سلسلة القيمة لكافة مكونات الاجهزة المنزلية على ان يتم البدء بالمحركات الكهربائية، كذا تنفيذ القوالب الاسطمبات والتجهيزات الخاصة لتصنيع الموتور، ويسرى هذا البروتوكول لمدة عام ويجدد لمدد اخرى مماثلة .

ولفت قابيل إلى أن البروتوكول الثالث والذى وقعته المهندسة حنان الحضرى مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار، والمهندس مختار عطا رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للآلات والمعدات ( مصنع 999 الحربى) يستهدف تشغيل برميل للدباغة ومناقشة التعاون فى مجال إنشاء مركز للصيانة بمدينة الروبيكى .

وأشار إلى أنه بموجب البروتوكول سيتم تشغيل المشروع الجديد (برميل الدباغة) لفترة تجريبية مدتها 3 أشهر على الأقل للإطمئنان على الأداء الفنى للبرميل وإجراء أية تعديلات يتطلبها التشغيل تمهيدا لبدء التشغيل الفعلى والتسويق، لافتا إلى أن الاتفاق يحدد نسب توزيع مقابل إستخدام البرميل والتى تتضمن 70% لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والإبتكار، و30% لشركة حلوان للآلات مقابل تشغيل البرميل وإستقدام عمالة وفنيين للتشغيل.

وأضاف قابيل أن الاتفاق والذى يستمر لمدة 3 سنوات يجدد لمدد مماثلة يتضمن أيضا التعاون فى مجال إنشاء مركز للصيانة بمدينة الروبيكى، مشيراً إلى أن هناك إمكانية للإستفادة من إمكانيات شركة حلوان للآلآت والمعدات فى تصنيع وإنتاج معدات تخص مدينة الجلود بالروبيكى.